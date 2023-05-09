「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7月7、8、9日在高雄夢時代購物中心正對面廣場重磅回歸。日前公布兩組韓星Jessi、MAMAMOO＋即引起極大迴響，Jessi本人甚至到貼文底下留言，令粉絲期待不已。

主辦單位也於今日公布主舞台的最後兩組卡司，分別為三金天王盧廣仲、搖滾樂團八三夭。盧廣仲將於7月15日在高雄巨蛋舉辦演唱會，這次是盧廣仲首度參加高雄啤酒音樂節，近日行程滿檔的他表示，很期待與大家同歡，也歡迎南部的粉絲一起來高雄啤酒音樂節，他將會帶來十分適合夏日清涼精彩的演出。

八三夭近期忙碌於大陸巡演的他們，將在回台後特別留下時間參加「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，八三夭是唯一一組連續五屆參加的卡司，於疫情後特別挪出時間參加，可見其對於「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」的重視，這次演出勢必再度嗨翻全場。

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」門票將於5月17日中午12：00於ibon售票系統開賣，活動票價分為單日預售票$799、雙日預售票（周五＋周六）$1500、搖滾區預售票$999 （開放少量名額），更多活動資訊將陸續公佈，請持續關注「高雄啤酒音樂節」Facebook及instagram粉絲專頁。

主辦單位也表示，近期在網路上已有許多代購、黃牛出現，呼籲民眾請勿購買來路不明的票種，以免屆時無法入場，也再度提醒每日票券數量真的非常有限，請大家欲購從速，以免向隅。

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