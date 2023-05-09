新竹縣議員蔡蕥鍹提出「豐采520」工地監測數據有變異未處置，認天坑事件是人禍，縣議員歐陽霆跟進追打，指觀測水井4座中有3座沒有任何數值，影射縣府放任建商「憑感覺抽取地下水」，縣府嚴正澄清，指水位觀測資料為工地施工的參考，依法無需向縣府報備。

工務處長江良淵指出，經查3座觀測水井因施作地質改良而損壞，建商改採用原觀測井旁點井，取代原觀測點，並非如民代所指沒有任何數值。

工務處調查，建商設置的3座觀測井在111年3月及8月因施作地質改良導致破壞，取代原觀測井的點井，深度為26米，因此未因原觀測井損壞而影響正常運作。

江良淵指出，水位觀測資料為工地施工的參考，依法無需向縣府建築主管機關報備，但若在工地自主管理過程中出現任何問題，縣府將要求建商負起全責。

另外，針對議員蔡蕥鍹提出由建商委外監測的道路監測數據數值有問題一事。江良淵強調，該數據是由建商提供給道路權管單位竹北市公所，若數值有問題，竹北市公所應即時示警，並盡速釐清異常原因，縣府也會全力協助，基於保障人民生命財產安全是縣府最重要的原則，該處預計10日邀集第三方專家、竹北市公所、建商等單位，召開專案小組會議，判讀道路監測數據。