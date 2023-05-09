屏東醫院整形外科醫療團隊深耕地方20餘載後，近日成立「美容醫學中心」並引進雷射光療4D皮秒雷射，可客製化處理多種皮膚狀況。（謝佳潾攝）

屏東醫院整形外科醫療團隊深耕地方20餘載後，近日成立「美容醫學中心」並引進雷射光療4D皮秒雷射，可客製化處理多種皮膚狀況。（屏東醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東醫院整形外科醫療團隊深耕地方20餘載後，近日成立「美容醫學中心」並引進雷射光療4D皮秒雷射，可客製化處理多種皮膚狀況，如曬斑、老人斑、黑斑、痘疤等，以及手術或外傷後造成的各類疤痕及色素沉澱，滿足民眾多方面需求。

屏東醫院指出，國內美容醫學蓬勃發展，屏東醫院也跟隨這股美容醫學的新趨勢，結合厚實的醫療技術及設備成立「美容醫學中心」，除設有獨立空間提供顧客較隱蔽的美容諮詢外，也增設專屬手術空間，提供更舒適的手術環境，為每位顧客量身定制個性化的美容方案，幫助他們實現自信與美麗的蛻變。

屏東醫院美容醫學中心主任林治邦表示，為讓美容醫學更貼近民眾最常遭遇的疑難症狀，中心特別引進雷射光療4D皮秒雷射，可客製化處理多種皮膚狀況，如臉部常見的曬斑、老人斑及黑斑等，都能有效治療。

林治邦指出，痘疤、毛孔粗大及細紋等也都可透由蜂巢探頭雷射獲得治療，而手術或外傷後造成的各類疤痕及色素沉澱，也可透由4D皮秒雷射獲得有效改善，且無論是治療過程還是效果追蹤，專業團隊都會堅持並以嚴格的標準，確保每位顧客都能獲得最優質的醫療體驗。

林治邦說，屏東醫院的整形外科醫療團隊，在歷經盧道寬醫師創立後，已深耕地方20餘載，多年來提供各項美容手術服務，舉凡眼皮眼袋、抽脂、拉皮、隆乳、男性女乳、狐臭等，以及近期的自體脂肪移植，都是屏東醫院整形外科所擅長的手術。

屏東醫院醫務祕書李懿倫表示，雷射光療及微整注射等治療，都是由整形外科及皮膚科的專科醫師親自評估操作，未來也將持續依據民眾的需求，不斷引進最新的美容醫學技術與療法，並進行持續的專業培訓，以確保提供最先進、安全、有效的美容醫療服務。