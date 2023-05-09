健鼎已連續四年獲利站穩1個股本，9日公布的首季財報雖然年、季雙減，然每股稅後純益2.18元的財報成績單，仍擠進PCB產業獲利前三強，僅次於南電（8046）、欣興（3037）等載板廠，董事會昨日通過配息7.45元，創下股息新高紀錄，盈餘發放比率約63.14％，預計發出39.15億元的股息總額，以健鼎收盤價計算，隱含現金殖利率達6.37％。

而健鼎公布的營收比重也出現結構性變化，該公司首季汽車板比重以29.6％首度高居各產品線之冠，季增8.8個百分點、年增11.7個百分點，遙遙領先第二大產品線（伺服器、網通），合計汽車、伺服器、網通等應用，已經橫跨一半比重，健鼎強調，成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

根據健鼎公布的財務數字，第一季營收142.29億元，毛利率15.3％，稅後純益11.43億元，年減20.63％、季減32％，以目前股本52.56億元計，2023年第一季每股稅後純益2.18元。至於首季毛利率降至15.3％，較上一季度、去年同期均下滑，健鼎分析，主要受HDI比重下降、匯率及折舊影響所致。

健鼎同時公布4月營收，在第二季展望保守之下，單月營收降至44.4億元，月減9.8％、年減15.4％，累計健鼎前4月營收達186.69億元，年減17.4％。