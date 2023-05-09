新竹市政府表示，已要求該工地停工並提出報告，同時密集監測，確認安全無虞，始能復工。（陳育賢攝）

竹北「天坑」恐上演竹市版？新竹市北區1處建案遭爆因臨路深挖，目前路面已出現微幅下陷，馬路和建案基地及鄰房交界更出現多處裂縫，居民擔心變成下個「天坑」；市府則表示，已要求工地停工提出報告，並密集監測，確認安全無虞，始能復工。

劉康彥指出，竹北「天坑」案早就有跡可循，當時也只是路面出現微幅沉陷，但未被正視，隨後不同道路、不同地點陸續出現崩塌，補丁的面積也越來越大。

針對新竹市北區的個案，建商合法取得建照理應予以保障，但周邊道路近期在沒有任何管線開挖回填的情況下，為何出現局部沉陷？究竟是否因打樁造成穩固的基礎變鬆軟、路基也跟著被掏空，市府應以最快速度介入釐清。

劉康彥說，緊急的工安問題、民生問題都擺在眼前，呼籲市府除盡速釐清道路塌陷原因，更應要求起造單位執行周邊道路監測。

市府則表示，昨天接到通知後，立即連繫承造人及監造人了解路面坍塌原因，同時責成承造人、監造建築師及專業技師，對於現場開挖後的土質與地下施工工法再次確認，是否符合安全性。

而承造人於去年12月11日曾委託監測公司於鄰房建築物安裝4處建物傾斜計，於道路加裝10處沉陷觀測點，就目前監測數據尚屬安全範圍，但因前次天坑事件造成社會恐慌，殷鑑不遠，已要求監測單位密集監測，避免憾事再次發生。

市府強調，建築工地旁道路塌陷，已違反建築法第63條，都市發展處已要求建商立即停工改善，另要求起造人、承造人、監造人應於7日內對於此次道路坍陷事故提出正式公文、檢測分析報告及改善計畫，確認安全無虞，始能繼續施工。