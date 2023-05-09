▲謝國樑親自頒獎表揚模範母親。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑（中）與民政處長張淵翔（前排左三）共同出席暖暖區表揚模範母親大會。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為迎接即將到來的母親節，基隆市暖暖區公所9日舉辦母親節慶祝活動，表揚區內各里推舉的模範母親，市長謝國樑除親自到場頒獎外，並獻花給獲獎的模範母親們，謝國樑表示，感謝母親們對於家庭的無私付出，讓這個社會更加溫馨，更有愛。

市長謝國樑致詞表示，這個節日是屬於天下所有的母親們，也很高興能夠跟各位模範母親們同樂，感受到大家傳遞給這個社會的溫暖，也祝福大家都能夠身體健康、闔家平安。

市府表示，暖暖區今年表揚的模範母親，分別為八中里李栢清嬌、八西里呂花蜜、八南里陳素珠、八堵里林淑珠、暖同里胡秋蓮、暖西里陳敏華、暖東里呂素娥、暖暖里王戴長華、碇安里林秋味、碇和里陳許桂玉、碇內里呂烏蜂、碇祥里計新惠、過港里黃鍾阿美以及原住民宋玉英。

其中碇內里的呂烏蜂女士，婚後育有4男3女，為了養育7個子女，從事過許多工作，尤其以礦坑口的麵店兼雜貨店最為繁重辛勞，而每個子女也在其無私的付出下，在各自領域皆有優秀的表現，因此獲推舉將代表暖暖區接受全市表揚，相當不容易。