區間車撞擊平台車後，前端主排障器受損。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

鐵路警察現場發現手推平台車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

鐵路警察現場發現手推平台車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

台鐵一列3121次區間車今日清晨5時許行經嘉義段時，撞上了不明物體，導致車體受損，隨後鐵路警察。警方獲報到場，發現疑似交通部鐵道局包商凌晨進行鐵路高架化施工後，遺留的手推平台車。而2021年釀49死、213人輕重傷太魯閣號事件，就是因列車撞擊停在軌道的工程車，如今再發生類似事件，台鐵局表示，目前已調查中，不排除向鐵道局求償。

台鐵局表示，今日凌晨0時41分，鐵道局中工處申請民雄站至南靖站間路線封鎖斷電，進行嘉義高架化工程，施工結束於清晨4時10分許解除封鎖並復電，而清晨5時16分許，一列3121次嘉義開往潮州的區間車，行經嘉義至南靖間的東正線約K302＋400處，撞到不明物體，因列車下有異音，先停靠到南靖站檢查，同時通報鐵路警察察看撞擊現場。

鐵路警察嘉義派出所清晨5時45分獲報，到場查看時，發現一台零件散落、長度約1米的手推平台車，確認是營造公司進行鐵路高架化工程而遺落，未造成人員傷亡，肇事原因仍在釐清中。

鐵道局表示，經初步調查，疑似包商夜間施工完畢後，未將鐵道淨空，後續調查結束，台鐵的損失及賠償將依照與廠商的合約辦理。

然而2021年4月2日上午9時28分許，載有498人的台鐵408次TEMU1000型太魯閣自強號行經北迴線清水隧道時，就與滑落至軌道的工程車發生碰撞，雖然司機竭盡全力煞車，但仍因碰撞出軌，導致49死、213人輕重傷，也是台鐵近60年來最嚴重的事故。

如今再發生類似事件，台鐵局指出，列車前端主排障器受損，緊急停駛，協助車上旅客轉乘其他列車，但事故損失不排除向鐵道局求償。