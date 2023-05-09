民進黨中執會將於明(10)日正式公告立委初選候選人名單，不料4月底剛從桃園市第5選區（平鎮、龍潭）初選出線的市議員楊家俍，今(9日)竟突然宣布放棄提名資格，原因是20多年前曾觸犯《兒童及少年性交易防制條例》，為尊重提名條例修正後的精神，主動提出放棄提名資格，也強調將竭盡全力輔選。媒體人朱凱翔則指出，楊家俍為賴清德嫡系，妻子任職於賴辦，是繼行政院前發言人陳宗彥之後，第二位被挖出陳年性醜聞落馬的賴家軍。

「我是楊家俍，聲明放棄民進黨立法委員選舉提名。」楊家俍在他的退選聲明中提到，20幾年前他還是一個住在學校宿舍的大學生，有一次跟著打工的同事們瞎起鬨，在網路上張貼了一篇題為「深夜孤寂，需要妳的慰藉」的短文，誰知年少無知的胡鬧，帶給他的卻是永遠無法磨滅的前科烙印。警察根據他貼文的信箱找到他。從警察局到地檢署，他才驚知在那時僅僅張貼這種文章，就已經違反《兒童及少年性交易防制條例》。

楊家俍指出，日前民進黨中執會通過修正《提名條例》，把曾犯《兒童及少年性交易防制條例》相關之罪，也列入禁止提名參選。雖然這個規定還沒經本黨全代會通過。即便未來召開全代會依提案通過；但明天的中執會只要完成提名程序，他就是民進黨正式提名的立委候選人，修法也不能回溯影響他被提名的資格。不過他贏得初選之後，常常輾轉反側一夜難眠。

楊家俍強調，他擔心因為他個人的瑕疵，會不會影響了黨的改革腳步，甚至造成2024大選中不必要的爭議。最後決定在黨正式提名他的前夕，還是選擇尊重中執會決議的精神，主動向民進黨提出放棄提名資格的申請。令大家失望，也帶來困擾，向民進黨和支持他的朋友深深致歉。無論民進黨提名什麼人，取代他參選，他也都會竭盡全力輔選。「我是楊家俍，再一次深深致歉！」

朱凱翔今(9日)在其臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，楊家俍聲稱檢方勸誘他認罪，爭取以簡易判決獲得緩刑，就不會留下案底，於是他認罪，獲判兩月徒刑，緩刑兩年。補充資訊：楊家俍為賴清德嫡系，妻子任職於賴辦，是繼陳宗彥之後，第二位被挖出陳年性醜聞落馬的賴家軍。