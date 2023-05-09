中華電第1季合併營收為542.1億元，較去年同期增加5.7%；營業淨利為121.7億元，增加4.4%；EBITDA為220.5億元，較去年同期增加3.3%；歸屬於母公司業主之淨利為96.4億元，增加6.4%；每股盈餘1.24元；上述財務指標包括營業淨利、EPS、EBITDA及淨利皆超越財測目標。

董事長郭水義表示，中華電第一季即展現強勁績效，儘管總體經濟環境具不確定性，中華電各項財務績效均超越財測高標。與去年同期相較，三個事業群之營收及獲利皆正成長。整體行動服務營收年成長6.6%，領先同業，主要受惠於客戶升級至5G及月租行動客戶數增加。行動營收市佔率較客戶數市佔率多2.9%，顯示客群結構健康；固網寬頻300Mbps以上速率的客戶數則在第一季突破一百萬大關，繳出好成績。

郭水義進一步表示，第一季中華電個人家庭事業群因月租型客戶及5G客戶數成長，亦受惠iPhone供貨穩定，營收及獲利皆較去年同期增加；三網飆配總客戶數維持成長動能，Wi-Fi裝置數較去年同期成長1.5倍。企業客戶事業群營收年成長8.2%，稅前淨利年成長3.7%，主要受惠於ICT業務成長強勁。其中企客新興業務營收成長依然亮眼，5G企業專網及大數據服務營收成長翻倍；第一季雲端、IDC及資安服務營收年成長均達30%以上。中華電有信心且看好企客市場的潛力與規模。國際電信事業群營收年成長24.3%，主要因國際客戶對國際專線、IDC及雲端服務的需求大增。

截至2023年3月底，中華電行動電話客戶數為1,271萬，較去年同期增加6.1%。第一季整體行動服務營收為158.3億元，增加6.6%；行動090月租型ARPU為536元，較去年同期增加4.0%。