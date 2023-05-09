宏碁表示，本月結算數字反映第二季季初需求轉換之現象，PC產業庫存持續修正，多重事業引擎支撐了宏碁之整體營收表現。各上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司均已公告4月份營收，其他營運亮點包括：

聯永基公司4月份營收年增60.1%、月增118.7%。

宏碁智新公司4月份營收年增56.4%、月增13.1%。

展碁國際子公司博瑞達應用材料公司計畫於2023年5月申請公開發行。