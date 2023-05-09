嘉基醫美中心陳坤翰主任說明，嘉基整形外科與乳房外科團隊緊密配合迄今已有222例，成功率達99.5％。（嘉義基督教醫院提供/呂妍庭嘉義傳真）

蔡小姐出席記者會表示術後初期腹部較緊，生活起居如常，僅有雙側乳房及腹部的疤痕。（嘉義基督教醫院提供/呂妍庭嘉義傳真）

34歲蔡小姐4年多前診斷出乳癌2期，腫瘤位在左側乳房，但右側乳房也有多處病灶，擔心未來會病變，經嘉義基督教醫院院乳房中心及醫學美容中心團隊建議治療下，蔡小姐進行雙乳切除手術同時，也接受腹部自體皮瓣重建手術，至今癌症未復發，且術後雙側乳房大小及柔軟度就像手術前，嘉基指出，嘉基自2012年開始執行腹部自體皮瓣手術，提供雲嘉南地區女性全乳房切除後重建選擇，至今已執行超過200例，成功率達99.5％。

今蔡小姐出席「嘉基醫美助重建自信」記者會，透露得知罹患乳癌時相當震驚，對手術更是充滿恐懼，但想到自己的家庭及孩子，決定與嘉基醫療團隊建立信任關係，由嘉基醫美團隊操刀進行手術，包含雙側全乳房切除、取得腹部皮瓣、雙側腋下顯微血管吻合、雙乳及腹部傷口縫合等步驟，歷經11小時手術完成，而她在動刀後7天就順利出院，治療至今近5年都沒有復發及其他問題，慶幸自己當初做了正確決定，可以陪孩子開心成長。

嘉基醫美中心主任陳坤翰說，嘉基整形外科與乳房外科團隊緊密配合，在乳房外科醫師執行全乳房切除及腋下淋巴結廓清手術同時，以保留腹直肌方式取得深下腹動脈腹部皮瓣，接著整形外科團隊會在腋下尋找可供接合的動靜脈，再將腹部皮瓣修剪至適當大小形狀後，置入胸部缺損處，再進行顯微血管接合手術，待測試血管通暢無阻塞，才會把腹部及胸部傷口縫合。

陳坤翰說，通常手術完成，患者術後3天就能嘗試下床活動，7天可出院，除腹部傷口前兩周較緊繃，其他生活機能如常，後續放射線治療及化學治療也與未重建者沒有差異。

陳坤翰指出，腹部自體皮瓣手術適用絕大部分接受全乳房切除的患者，除腹部組織不足或血管血液疾病患者外，針對懷孕生產或腹部脂肪囤積的患者，取得腹部皮瓣同時也是腹部整形手術，可一舉減少腹部鬆弛的狀態。

陳坤翰表示，世界衛生組織將乳癌歸類於可治癒疾病，且女性乳癌長年居女性癌症第1名，所幸台灣在政府大力篩檢及醫療進步的環境下，國內乳癌5年存活率可高達90％以上，而乳癌診斷後的治療，包含手術切除、放射線治療、化學治療及賀爾蒙治療等，其中手術切除仍是乳癌主要治療手段，除特殊情況之外，以全乳房切除為主。

由於乳房是非常重要的女性性別特徵，對於女性身心靈健全有不可或缺的地位，且在全乳房切除後，會因缺損導致肩部活動不順及穿衣不方便，所以一般會建議搭配腹部自體皮瓣重建手術，以自體組織來重建乳房。

嘉基醫療副院長陳煒也說，嘉基自2012年開始執行腹部自體皮瓣手術，提供雲嘉南地區女性在全乳房切除後重建的選擇，迄今已超過200例，成功率達99.5％，不亞於醫學中心及全世界各大乳房重建中心。