擺脫兩岸疫情干擾，王品4月營收17.8億元、年增55.17%，再次改寫4月新高。前4月累計營收73.4億元、年增26.63％。

展望第二季，王品台灣事業群4月營收已創新高，看好5月母親節聚餐需求依舊暢旺。大陸餐飲市場在「五一」長假期間迎來復甦，顯示消費者信心回穩，隨著大陸擴大推動消費政策加上旅遊市場復甦，大陸餐飲市場可望持續升溫。法人預期，今年王品EPS有望站上15元、創歷史新高。

王品台灣事業群表現強勁，10天農曆春節假期與情人節、228連假，全台305家門店來客熱絡，單日翻桌數倍增，帶動Q1營收一舉上攻至42.3億元，年增23.1%，季增6.21%。值得注意的是，從2021年Q1的31.1億元、2022年Q1的34.3億元到今年，王品台灣事業群已是連續3年寫下雙位數成長。大陸事業群則走出封控陰霾，在大陸刺激消費政策帶動下，Q1單季營收13.8億元，季增34.13%，年增10.87%。

王品台灣事業群受惠於清明連假5天國人聚餐熱潮，人氣吃到飽品牌「肉次方」、「和牛涮」各有3家門店突破千萬營收，加上「青花驕」2家、「夏慕尼」1家，合計共9家「千萬大店」，推升4月營收達13.8億元，年增53.79%，大陸事業群營收則回溫至4億元，年增60.11%。累計1-4月合併營收73.7億元，年增26.63%。

王品台灣事業群旗下「王品牛排」第4年推出尋人任務，媽媽姓名符合活動條件，即招待龍蝦一隻，「夏慕尼」贈松露鮑魚，「西堤牛排」為媽媽升級主餐，其他諸如「阪前和牛鐵板燒」、「陶板屋」、「藝奇和牛岩板燒日本料理」、「THE WANG」等多家品牌餐廳也推出專屬母親節優惠吸客，帶動5月續旺。鍋物品牌「青花驕」、「石二鍋」等將開出新門店，可望增添Q2營收動能。