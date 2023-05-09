來挑母親節禮物，北市動產質借處在台北惜物網推出「我愛媽咪-流當精品標售」線上拍賣活動，有高級手錶2標、裸鑽1標、鑽飾44標、鉑金3標及K金1標，北市動質處表示，鑽飾最低起標價1000元，勞力士女錶起標價17萬5500元，歡迎民眾10日下午2時至4時蒞臨鑑賞實物。

動質處表示，本次拍賣手錶款式除ROLEX（勞力士）手錶外，還有FRANCK MULLER（法蘭克穆勒）名錶，鑽飾品項也相當豐富，包括戒指、項鍊及手鐲等，還有鉑金戒指、手鐲、項鍊及CARTIER（卡地亞）K金戒指。

動質處也說，民眾可於線上鑑賞照片，並於10日下午2時至4時至展示地點台北市長安西路3號6樓，蒞臨鑑賞實物，當日適逢母親節前夕，將準備康乃馨贈送民眾，本次拍賣活動得標者，也會加碼贈送花朵造型水果叉，一起歡慶母親節。

動質處提醒，民眾參與投標前須先加入成為惜物網會員，且無停權者方可參與本次快閃活動，本次快閃活動之投、開標方式與惜物網不同，採電子化作業線上收（退）押標金，得標者的押標金可抵繳貨款，惟倘棄標時押標金將會被沒收，詳情逕上快閃購活動網頁（https://flashgo.gov.taipei）。