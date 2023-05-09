去年9月桃園八德國民運動中心羽球場因地震造成天花板崩塌，畫面怵目驚心。監察院調查指出，此一缺失不僅盡失統包最有利標立法美意，亦斲喪政府施政形象，核有嚴重違失，今天通過3位監委所提調查報告及糾正桃園市政府案，並函請桃園市政府議處相關失職人員。

監委郭文東、張菊芳、林盛豐調查發現，桃園市政府新建工程處代辦「北景雲開發計畫」，未督同PCM依統包作業須知落實審查八德國民運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板設計圖說，致統包設計單位圖面缺漏天花板吊架固定部位之現場施工製造圖，竟無人察覺；且天花固定方式採單支3.92mm自攻螺絲固定於0.52mm薄鋼板之錯誤方式施作，導致大面積沖孔鋁障板吸音天花板於震度僅3級的地震中骨牌般崩解掉落，造成1名民眾受傷，甚至引來國外媒體報導，亦斲喪政府施政形象，核有嚴重違失。

郭文東、張菊芳、林盛豐說，北景雲計畫是桃園市大型統包工程，計畫內容包含新建「八德國民運動中心」、「大湳消防分隊」及「桃園市大湳社福館」，結算金額12億8208萬餘元。

監委表示，除了前述八運中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板崩落重大缺失外，尚有許多缺失有待檢討改進，包括八運中心、大湳消防分隊施工期間即經施工查核有漏水、裂縫等常見缺失情形，惟新工處未依公共工程施工品質管理作業要點及統包工程契約，即時處置；保固期間亦未有效要求統包商限期改善，致相同缺失重複發生。

缺失還包括新工處辦理PCM契約變更作業，已逾投標須知第62點規定所載可後續擴充金額上限；新工處未依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，按不同建築物用途分類核計監造服務費，致有溢計委託技術服務費用情事。

監委也提及，新工處為克服八運中心外水水壓過小，易生瞬間用水量大時，補水不及等問題，另案規畫於地下1層停車位增設水箱，增加73萬餘元公帑支出，是否符合統包作業須知及統包工程契約等。

本案統包商所提送TAB報告，非由統包需求書所規定之第三公正單位（公立機構、學術機構、財團法人）所測試；最後是統包商、監造單位及PCM均有部分專職人員違約兼職情事，新工處除依相關契約計罰外，仍應就事實提報政府採購法第101條裁處及移送相關公會懲戒等。