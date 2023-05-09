在高雄岡山具有百年傳統籃籗會（籮筐會）11、12日率先登場，緊接著文創市集「籮筐小趕集」在13、14日舉行。高雄市政府觀光局整理了大岡山地區美食及10大熱門景點，提供民眾作為北高雄旅遊參考。

岡山「籮筐小趕集」將在5/13、5/14日舉行。(高雄市觀光局提供)

高雄市長陳其邁表示，每年第1場岡山籃籗會都選在媽祖生日時舉行，而今年搭配母親節新增「籮筐小趕集」活動，歡迎市民朋友先帶媽媽至岡山壽天宮，參拜祈求媽祖保庇平安，順逛岡山籃籗會，周末再逛「籮筐小趕集」，並享受岡山地區的美食及美景，共度溫馨歡樂的母親節時光。

5/12適逢媽祖生日，可來岡山壽天宮向媽祖祈求平安順利。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳說明，岡山籃籗會擁有兩百多年歷史，是具有濃厚鄉土色彩的民俗市集活動，也是台灣唯一僅存的籃籗會，更是岡山地區的年度盛事。為將傳統文化與創新元素結合，今年特別邀請「森山市集」及「草木森花之市」團隊，首次到岡山舉行「籮筐小趕集」，將近百品牌集聚岡山，再現岡山趕集和眷村風華，還有各種以岡山三寶「羊肉、蜂蜜、豆瓣醬」發想的限定商品，將超越你對岡山的想像！

入選米其林必比登的湖東牛肉館，牛肉鍋非常美味。(高雄市觀光局提供)

岡山籃籗會活動時間為11日至12日的下午5時至晚上10時，地點在岡山區河華路與巨輪路段，而「籮筐小趕集」活動時間為13日至14日的下午3時至晚上9時，地點在岡山典寶溪滯洪池A區（臨國軒路、仁壽南路及清水路側人行道及草地區）。

入選米其林必比燈的岡山舊市羊肉，羊肉爐非常美味。(高雄市觀光局提供)

大岡山地區米其林美食部分，推薦甫獲選必比登推介的橋頭區「橋仔頭黃家肉燥飯」、湖內區「湖東牛肉館」、岡山區「岡山舊市羊肉」及橋頭區入選餐廳「廖記米糕」。「橋仔頭黃家肉燥飯」至今開業有70年，目前由第三代承接人接手，招牌特色有「古早味肉羹」及「狀元肉燥飯」，其中肉燥飯每日嚴選用新鮮直送的台灣溫體豬肉滷煮，熬煮成最完美的比例；「湖東牛肉館」招牌為牛肉鍋，鍋底使用台灣在地蔬菜水果熬製，無添加味素且湯頭甘甜，將新鮮溫體牛肉汆燙後送入口中，好吃到讓人忍不住一口接一口；「岡山舊市羊肉」使用新鮮羊肉，招牌菜為溫潤滋補的當歸羊肉爐和各式羊肉熱炒；「廖記米糕」招牌筒仔米糕，使用在來米並以特製的陶瓦筒蒸煮，配上肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜，令人百吃不厭！

獲選米其林必比登的橋仔頭黃家肉燥飯十分美味。(高雄市觀光局提供)

除了米其林美食，還有「高雄日嚐366」活動選出的各道美食，例如岡山區「松泰羊肉」的「韭菜花羊肉」、「德昌羊肉店」的「烤羊小排」、「北海魚丸店」的「肉燥飯」、永安區「永安西海岸餐廳」的「龍膽涮涮鍋」、梓官區「品銘蛋糕」的「巧克力無油蛋糕」，以及彌陀區「魚丸同麵店」的「魚焿」等，都獲得許多美食部落客或是網友的大力推薦，喜歡美食的朋友不妨嚐嚐。

「高雄日嚐366」推薦美食-岡山區「松泰羊肉」的「韭菜花羊肉」。(高雄市觀光局提供)

依據高雄旅遊網統計資料，大岡山地區點閱數前十大排名，依序是「田寮月世界」、「崗山之眼」、「蚵仔寮漁港」、「航空教育展示館」、「興達港」、「大崗山風景區」、「田寮石頭廟」、「橋頭糖廠」、「阿公店水庫」、「漯底山自然公園」等，有美麗山海自然美景，也有歷史文化景點，皆適合親子同遊，另外還有目前全台最大的「無印良品」也在岡山的「樂購廣場」，歡迎全家大小一起來岡山快樂旅遊。