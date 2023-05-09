調整後淨利來到2.73億歐元(約3.00億美元)，遠高於去年同期的9500萬歐元，但是仍低於疫情爆發前、2019年第一季的3.34億歐元。
此前分析師的預估為淨利2.41億歐元。
艾瑪迪斯在周二早盤上漲1.0%，暫報63.4歐元。
到目前為止，旅遊業沒有受到升息對消費者支出的太多影響，並且中國自一月重新開放之後，旅遊業也跟上一波的復甦行情。
執行長Luis Maroto在聲明中說，亞太地區的交通復甦特別地良好，與去年同期相比，公司第一季的預訂(bookings)增加150%，乘客大增120%。
以航空公司訂票來看，西歐是該公司第二大市場，僅次於亞太地區，並且為年增44%。
艾瑪迪斯沒有更新今年二月發布的財測，當時該公司預計今年年營收將增長20%至22.5%。
該公司對本月的預訂收入表示樂觀，並表示旅遊數量的回升，應該會繼續支援今年業績表現。
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