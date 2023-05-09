1至4月累計合併營收為新台幣2,884.67億元，累計年減少10.4％。

《生醫股》軒郁4月營收月增55.41% 衝刺母親節檔期
中鋼構4月營收16.28億元 年增5.29％
旺宏4月營收30.08億 月增6.5％、年減22.5％
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