仁寶4月營收年增46％ 表現符合預期 17:442023/05/09 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 仁寶（2324）公布，4月份合併營收為新台幣 790.08億元，較上月減少0.9％，較去年同期增加46.5％，表現符合預期。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1至4月累計合併營收為新台幣2,884.67億元，累計年減少10.4％。 《生醫股》軒郁4月營收月增55.41% 衝刺母親節檔期 中鋼構4月營收16.28億元 年增5.29％ 旺宏4月營收30.08億 月增6.5％、年減22.5％ #仁寶 #符合預期 #合併營收為新台幣 #月營收 #上月減少 也許您會感興趣 推薦閱讀 是方電訊4月營收2.56億元 年增4.51％ 16:022023/05/08 財經 台達電4月營收315.42億 寫同期新高 16:432023/05/09 財經 普萊德科技4月、前四月營收 雙創同期新高 18:302023/05/08 財經 世界先進4月營收 攀近七個月新高 17:532023/05/09 財經 《生醫股》健喬4月營收年增20% 創同期新高 17:192023/05/08 財經 《電腦設備》維田4月營收雙升登今年高 前4月增7.28% 17:392023/05/08 財經 研華4月營收55.29億元 年增15.76％ 16:252023/05/08 財經 勤凱4月營收月增近2成 18:122023/05/09 財經 《半導體》世界先進4月營收反彈 登近7月高 14:382023/05/09 財經 製鞋廠4月營收出爐 豐泰年減逾16％、鈺齊-KY創同期新高 22:252023/05/08 財經 軒郁國際雙喜臨門 瑞士發明展奪金、4月營收同期新高 22:232023/05/08 財經 《電腦設備》仁寶首季雙率雙升 EPS為0.32元 15:082023/05/08 財經 《熱門族群》旺季不旺亮警鐘 台塑四寶4月營收全雙衰 14:082023/05/09 財經 融程電4月營收年增逾3成 創同期新高 19:052023/05/08 財經 維田4月營收雙增 充電樁成長看旺 19:252023/05/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。