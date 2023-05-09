體重總是飄忽不定，有時運動完反而更重了？營養師高敏敏指出，體重不太可能在一天內暴增或暴跌，起伏太大很可能是受到以下8種原因影響，包含喝水量多寡、鈉攝取過量、精緻澱粉攝取過多、壓力荷爾蒙過高、糞便堆積量等。

高敏敏在臉書粉專指出，如果發現體重飄忽不定或起伏太大，很可能是以下8種原因造成。第一就是「喝水量多寡」，水是影響體重的關鍵之一，喝水量如果較多，體重可能會增加，但水分會隨代謝排出，因此不用太過擔心，而水分也能幫助身體新陳代謝、提升減重效率，也能減少口渴、飢餓感。

第二是「鈉攝取過多」，重口味、加工食品吃太多，就容易鈉攝取過量，導致細胞的滲透壓失衡，簡單來說就是高鈉容易造成水腫，讓身體儲存更多水分，若想將多餘的水分和鈉排出，可以攝取幫助利尿和高鉀的食物。

第三則是「精緻澱粉攝取過多」，碳水化合物攝取比例高，身體也會儲存水分，以應付其中的醣類，但不能因此就完全不吃碳水化合物，而要均衡飲食，以非精緻澱粉為主。

第四是「生理期前後」，女性生理期期間，荷爾蒙浮動，進而出現存水、脹氣等狀況，但大概到生理期第三、四天時狀況就會改善。第五是「壓力荷爾蒙過高」，和生理期的原因有點類似，壓力荷爾蒙上升時，身體就會儲存更多水分，導致體重忽高忽低。

第六個原因是「流汗、尿液量影響」，身體水分流失後，體重自然會下降。第七則是「糞便堆積量」，太多糞便囤積在體內也會導致體重上升，而且排出糞便時，腸內的脹氣也會跟著一起排出，建議多攝取高纖維食物，並盡量在固定的時間排便。

最後一個原因則是「肌力訓練」，進行肌力訓練時，肌肉纖維可能被撕裂，身體在修復肌肉時，就會儲存更多的水分，所以運動後如果有某些部位較為浮腫，不需要太過擔心，通常幾天後就會消散。

高敏敏也表示，要增加1公斤，就等於要攝取7700大卡的熱量，因此一天內胖2、3公斤是不太可能的事情；她也建議大家，如果要量體重，最好是每天固定時間，並在同一種狀態下測量，才能得到最準確的數字，另外也要關心身體的體脂肪和肌肉量，避免成為「數字的奴隸」。