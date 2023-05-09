時序已進入夏天，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享從5月6日立夏起到6月22日端午節為期48天，有4生肖易有口舌之爭，依排名依序為生肖屬兔、豬、猴、虎，其中第1名的生肖兔會因為價值觀差異與朋友發生衝突，導致違背自己心中原則而不開心，需特別注意。

▍第4名：生肖虎

生肖虎從立夏起為期48天內會因為炎熱的天氣而變得暴躁易怒，容易言語傷及旁人，導致不必要的糾紛。常見狀況是當工作環境出現變化，而且需要調整適應時，會因為壓力增加容易對同事發脾氣，或沒經過謹慎思考就直接批評對方，因此與人產生過節。若近期觀察到生肖虎出現碎念嘮叨的現象，可提醒他們保持冷靜，避免過度反應和情緒化引起紛爭。

▍第3名：生肖猴

生肖猴從立夏起為期48天內會與身旁的人產生利益衝突，在職場中會因為說話急切讓人產生誤會，也會為了一己之利搶占他人功勞。若近期觀察到生肖猴有急於表現的跡象，可帶他們出外遊走，將會獲得一番新的領悟，並減少不必要的矛盾與紛擾。

▍第2名：生肖豬

生肖豬從立夏起為期48天內容易受到流言蜚語和誤解，特別在社交場合中，會因為一句話被扭曲誤解，遭到不諒解與輕視，因而感到沮喪。若近期觀察到生肖豬總是滔滔不絕地想表達事情，可默默轉移他們的注意力，並告知「話多不如話少、話少不如話好」，藉此減少不必要的誤會。

▍第1名：生肖兔

生肖兔從立夏起為期48天內會因為價值觀差異發生衝突，例如，與朋友在計畫旅行時，雙方都想滿足對方需求，卻違背自己心中的原則而有些不開心，隨著天氣炎熱火氣也逐漸變大，因此容易發生爭吵，讓旅遊氣氛瞬間降到冰點。若近期觀察到生肖兔講話容易心直口快，可以不與他們計較，試著溝通彼此的價值觀，尋求理解與妥協。