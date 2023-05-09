近年來「毛小孩」盛行，愈來愈多民眾會飼養寵物，市面上也有許多餐廳標榜寵物友善，但桃園市公布今年度寵物友善餐廳名單卻僅有10家，除了能獲得市府頒發的木製掛牌以外，並沒有其他補助或輔助措施。業者直呼，獲得認證也不會有補助，根本形同虛設也不會想去申請。對此動保處坦言，措施及誘因尚都不足，未來有規畫要改善。

全台步入少子化趨勢，民眾生養小孩的意願低，許多人會將「毛孩」納為家中新成員，寵物相關工作職缺越來越多，各種寵物友善餐廳也遍地開花。餐廳業者說，最近幾年因為飼養寵物的民眾大幅上升，有許多餐廳逐漸開放讓寵物入內，提高顧客的用餐意願，因此都會在門口貼上「寵物友善」的標示，甚至有些店會推出可愛的店貓或店狗，吸引民眾進入。

「沒申請的動力！」業者表示，不曉得市府有在審核寵物友善餐廳，但既然沒有補助也沒有獎勵，只是徒有這個認證、形同虛設，也沒什麼申請的必要。動保處回應，市府認證的寵物友善餐廳，需要經過專業人員審核空間大小、場域危險性等，查看店家是否有符合相關規範，合格者會頒予寵物友善餐廳的木製掛牌，另也坦言，目前除了木製掛牌外並沒有其他補助及獎勵。

動保處說，由於誘因過少無法吸引業者踴躍申請，為此有規畫要請專業人士協助開發寵物友善空間，整理出市內合適的地點後再進行審核，可以加快溝通及會勘的速度，至於誘因部分，有著手規畫未來可以和簽約的寵物友善餐廳合作，在餐廳內辦理課程、發放宣導品等。