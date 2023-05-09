虎尾國中演出「楊家將-大破天門陣」榮獲111學年度全國創意戲劇比賽勇奪傳統偶戲類布袋戲組國中組特優。（雲林縣府提供）

雲林縣府推展布袋戲藝文教育扎根計畫遍及國小、國中、高中職，全縣35％國中小參與過，其中石榴國小、虎尾國中、西螺國中等3校上月參加111學年度全國創意戲劇布袋戲組比賽均勇奪特優，其中石榴國小是蟬聯。

斗六市石榴國小深耕布袋戲技藝10年以上，多次代表雲林縣參加全國創意戲劇比賽，去年編寫學校附近的長和宮媽祖故事，首演「斑鳩媽」獻給媽祖，隨後在全國創意戲劇賽勇奪特優，今年再以「李哪吒鬧東海」蟬聯。

校長蔡正龍表示，雲林縣國小布袋戲傳承扎根得深，每年縣賽競爭激烈，該校邀請明星園布袋戲團主演指導，這2年又有太日樂集的專業樂師指導後場，演出更完整精彩，學生們熱愛演布袋戲，家長也很支持。

石榴國小全校最大社團是布袋戲社，社員有三年級至六年級學生20多人，出賽時操偶8人、後場10多人，每年公益演出2至3次，積極參與者才能留下，去年首次受日本飯田國際偶戲節之邀演出，今年8月即將再啟程。

西螺國中在全國賽演出「列國誌-孫臏下天台」、虎尾國中演出「楊家將-大破天門陣」也都榮獲傳統偶戲類布袋戲組國中組特優，兩校均是余玉柱藝師指導，雖都創團不久，但都一鳴驚人。

縣府文觀處長陳璧君表示，布袋戲的故鄉在雲林，在縣府、藝師、學校、老師、學生共同努力下傳承著布袋戲技藝，若看到這些小小藝師們的演出請不要吝惜掌聲，多給他們支持鼓勵。

陳璧君說，雲林縣藝文特色教育扎根計畫獲文化部常年經費挹注支持，縣府媒合藝師與輔導學校成立布袋戲社團，文化扎根投注一段時間才能看到些許成果，感謝縣內布袋戲藝師、學校，為推展布袋戲所做的付出。