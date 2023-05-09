英國媒體報導稱，因俄羅斯巡弋飛彈儲量不足，且未能控制烏克蘭上空的制空權，在3月24日晚上俄羅斯航空太空軍（VKS）投放了11枚滑翔炸彈，凸顯出俄羅斯空軍正在適應當前狀況，先不論俄國自開戰以來巡弋飛彈攻擊並沒有停止過的這一個事實，烏克蘭空軍發言人向該媒體坦承，滑翔精準導引炸彈造成了嚴重的威脅，甚至可能對烏軍反攻造成影響。這點，我們可以從社群網路過去一個多月以來，烏軍大量的前進設施遭到滑翔炸彈轟炸的影片中感受到壓力。

Russian glide bomb airstrikes destroy Ukrainian army weapons and vehicle warehouses in Belozerka, Kherson pic.twitter.com/VrPIHmcRJw — LogKa (@LogKa11) May 2, 2023

綜合英國《每日電訊報》（Telegraph）8日報導以及公開情報資訊來源，滑翔炸彈（Gliding Bomb）裝配有「滑翔翼」，相較於傳統炸彈可以提供額外的航程，得以使得執行轟炸任務的飛機，在進入守軍雷達、防空武器射程範圍之前就投放炸彈。

The conflict has changed a lot since 2022, this would’ve required a Geran barrage or some valuable missiles, now it’s cheap glide bombs. pic.twitter.com/TtfhxEQy7G — ayden (@squatsons) May 8, 2023

烏克蘭空軍發言人伊納特上校（Yuriy Ihnat）上校告訴《每日電訊報》，這些炸彈構成了「非常嚴重的威脅」。滑翔技術提供的額外射程意味著俄羅斯戰鬥機可以避免在前線附近冒險就投放彈藥。伊格納特上校表示：「目前，敵人正在邊境、前線和海岸線沿線使用戰術航空執行作戰任務。在所有這些地區，敵人已經猛烈的使用滑翔炸彈長達一個月之久。」

Arrivée 500kgs umpc at warehouse of afu a berislav pic.twitter.com/SwaTKuUMjs — halgerium (@halgerium) May 4, 2023

報導稱烏克蘭官員評估，莫斯科軍隊每天在戰場上至少釋放20枚滑翔炸彈。隨著世界等待著烏克蘭的反攻行動，烏克蘭和西方分析人士開始建議，這種武器的出現，可能會迫使基輔對其作戰計劃進行最後一刻的修改。

從近日以來公開的已知消息和影片可得知，當前最頻繁出現的威脅是安裝了UMPC滑翔導引套件的FAB-500M62傳統炸彈，去年11月時至今年3月期間似乎是急造版本（Improvised），俄羅斯戰轟機在高空投放時，最大射程約為50公里，近日以來烏克蘭社群媒體上廣傳正式的套件跟外觀已經改變很多，烏克蘭空軍本週更稱目前射程已增加至70公里。

Russian Air Force has begun to deploy Bunker Buster Guided Glide Bombs in significant quantities https://t.co/t2drBkgfeN via @russia_truth — Roberta Sutton (@Roberta9996) May 5, 2023

除去改裝套件之外，俄羅斯還有正式的UPAB滑翔炸彈族，目前已經觀察到有50公斤當量的UPAB-50出現在戰場，由獵戶座無人機（Orion）掛載，先前更有烏克蘭軍事媒體《國防特快》（Defence Express）報導俄軍投入了1500公斤當量的UPAB-1500B執行轟炸任務，但無法證實。

🇷🇺Orion (Pacer) drone with a UPAB-50 guided glide bomb pic.twitter.com/nwaLgRNKCJ — Tony (@Cyberspec1) May 8, 2023

滑翔炸彈並不是什麼全新的武器概念，早在二戰期間，就有使用滑翔炸彈的紀錄，如德國的Fritz X滑翔炸彈和亨舍爾293反艦空射飛彈（當時還沒有「飛彈」這個名詞和概念，稱之為空中魚雷）開創了遠程控制系統的先河，使飛機可以將炸彈精確引導到木標，成為精確導引炸彈的先驅形式。現代系統通常是自導或半自動化的，使用衛星導航系統（GNSS）或雷射導引器來打擊目標。