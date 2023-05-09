民眾黨主席柯文哲日前向中央黨部登記參選 2024 總統，17 日將正式公告提名，國民黨提名人選卻仍難產，外界也都關注「藍白合」是否已經破滅。柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，「空間不能說沒有，但相對來說小」，柯文哲即將被民眾黨正式提名，幾乎就是 99.9% 會參選到底；而柯與他黨搭配的可能，陳智菡認為，不管是「柯郭配、柯侯配」都要國民黨同意，但柯文哲認真、努力加上有實際執政經驗，才是最有資格擔任總統的人選。

陳智菡今( 9 日)接受《震傳媒》直播節目「新聞不芹菜」專訪，被問及藍白合、柯文哲是否會禮讓國民黨等議題。陳表示，國民黨一開始先喊出「非綠陣營」、「藍白合」要整合民眾黨，是因為柯文哲的民調一開始只有14、15%，但到現在一路上升，與新北市長侯友宜不相上下，「為什麼柯文哲要禮讓呢」，國民黨必須承認，2024總統大選的盤已經不是他們能掌握，甚至連國民黨黨內都不知道誰來參選、誰說了算。

陳智菡指出，柯文哲一直強調「團結一切可以團結的力量」，重點在於「理念合」，但目前都沒有人提出理念的東西來討論，只說下架民進黨，卻不談上架國民黨後要怎麼做，反而是柯文哲有提出許多的改革想法。

主持人黃光芹也追問，等到5 月 17 日國民黨也推出候選人，藍白合、非綠大聯盟還有沒有空間。陳智菡認為，「空間不能說沒有，但相對來說小」，柯文哲被民眾黨提名，代表經過程序確定由柯文哲來參選總統，而後續是否可能因為其他原因，不能直接下定論說沒有，不過現在 99.9% 就是由柯文哲參選到底，且柯文哲也會對選民有承諾，相信以他負責任的態度來說，幾乎已是底定。

對於柯文哲是否還有與他黨搭配的可能性，陳智菡認為要看怎麼配，「柯侯配嗎？還是柯郭配？」若是如此也要國民黨同意，但她個人認為，柯文哲比他們都有資格當總統，因為柯文哲夠認真、夠努力，也有實際執政的經驗；她也指出，過去雙北市的合作中，柯文哲非常顧全局、不只顧台北市也很照顧新北市民，以他負責任的態度、勤政的程度，還有實際執政的經驗都很有能力擔任總統。

陳智菡直言，執政經驗這點是郭台銘較缺乏，不過郭台銘也有企業經營經驗，這點則是柯文哲所不足，但從政壇運作上來說，柯文哲絕對足以擔任主將，且可以顧全局，而現在很多人說柯文哲要當副手，是因為國民黨比較大，所以民眾黨當小的，這點她不是很認同，還是要以個人的能力上來討論。

陳智菡表示，國民黨與民眾黨都有自己的不分區、區域立委，也都肩負選民的期待，兩黨有一樣的壓力，不應該再用大黨併吞小黨的眼光看待。國民黨跟民眾黨要放棄自己的本位主義，同時兼顧自身主體性，柯文哲不可能被整合進國民黨內，反之亦然，「所以要看有無可能用兩個無黨的身分出來選正副總統，不過機率一樣很低，現在柯文哲頭已經洗下去了，馬上民眾黨就要宣布由他來選，因此就是99.9%會選到底。」