根據最新統計，國人十大死因依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病，心臟科醫師表示，放置支架等手術只是治標，若要能遠離心血管、高血壓等疾病，必須從日常飲食著手。醫師建議，民眾可多食用抗氧化力強的蔬菜，且番茄、菠菜、蘆筍、紅蘿蔔、南瓜這5種蔬菜若經煮熟，保護心血管、抗癌的功效更為顯著。

新光醫師心臟科醫師陳冠任在《健康好生活》表示，他曾收治一名50多歲男性，因有三高（高血脂、高血糖、高血壓），導致心血管狹窄，曾在心臟中放置2根支架，但之後仍維持不當的飲食習慣，1年後因胸悶、胸痛再度就醫，檢查發現，男子原先放置的1根支架已堵塞，必須開刀再度治療。

陳冠任表示，放置支架等手術只是心血管疾病的治標之道、無法治本，民眾要防範心肌梗塞、中風等心血管疾病，甚至癌症，應從日常飲食著手，多攝取抗氧化能力強的蔬菜，且有5種蔬菜煮過再吃更營養。

他表示，第一為番茄，因番茄煮熟後可釋放更多的茄紅素，且更容易為人體吸收；第二為蘆筍，因煮熟後才能釋放抗氧化物質「阿魏酸」；第三為菠菜，因高溫可分解草酸，以吸收更多的鈣與鐵；第四為紅蘿蔔，因煮過後可釋放更多的抗癌成分「鐮葉芹醇」；第五為南瓜，因β-胡蘿蔔素等抗氧化劑加熱後，更容易被人體吸收。