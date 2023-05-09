南投縣議會議長何勝豐等所有議員連署提案，要縣府評估太極峽谷設置纜車帶動觀光發展。（楊靜茹攝）

南投縣議會議長何勝豐等所有議員連署提案，要縣府評估太極峽谷風景區設置纜車帶動觀光發展。縣府觀光處長陳志賢9日在南投縣議會定期會，對太極峽谷設置纜車進行可行性評估報告，將斥資6.61億元興建，若下半年順利招標，最快2028年底完工，但園區部分為地質敏感範圍，得加強防護維護遊客安全。

太極峽谷位於竹山鎮大鞍地區，為加走寮溪上游，壯闊的峽谷地景，如青龍瀑布、一線天、飛來石、人面石等自然景觀，而有「西部太魯閣」美稱，曾發生嚴重山難塵封多年，2021年11月重新開放，因園區山徑陡坡多，遊客常因體力無法負荷而望之卻步，南投議長何勝豐與所有議員連署提案，要求縣府評估太極峽谷風景區設置纜車帶動觀光發展。

縣府觀光處在太極峽谷遊憩園區可行性評估報告指出，除將興建雙線、共1.7公里纜車，還規畫露營區、峽谷景觀餐廳、茶坊及空中滑索等遊憩設施，總經費約6.6億元，其中1.2億元徵收私有地，土地取得成本與作業困難，且部份開發區位於落石、山崩及地滑等地質敏感範圍，未來得加強維護設施，確保遊客安全。

縣府觀光處長陳志賢9日在南投縣議會，對太極峽谷設置纜車進行可行性評估報告。（楊靜茹攝）

陳志賢指出，太極峽谷遊憩園區規劃設置遊客中心至青龍瀑布纜車線1040.7公尺、及瀑布至八卦茶園693.2公尺，共1.7公里觀光纜車，開發案將分3期進行，以低碳永續原則進行點狀開發，依最新法規纜車2.5公里內不須環境影響評估，將採OT結合BOT方式營運，預估每年可吸引17萬至24.5萬名遊客造訪，預估10年可回本。

南投縣長許淑華說，待太極峽谷天興建纜車案6月期末報告審查完成，將安排議員實勘，以利開發案加速進行。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華表示，低碳永續是執政重要方針，太極峽谷天擁有豐富天然資源，縣議會盼縣府能好好規畫，她預計推動7大觀光軸線，太極峽谷天梯園區就位於茶鄉軸線上，纜車對環境影響最小、低碳的交通載具，待6月期末報告審查完成，將安排議員實勘，以利該案加速進行。