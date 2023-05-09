每個人都有想追求的東西，不過一旦發現目標遙不可及，有些人會選擇放手，也有人會更加執著。《搜狐網》運勢專欄就點名5星座的征服慾極強，當發現想要卻不可得的情況，他們會展現驚人毅力去追求，不達目的絕對不罷休。

▍牡羊座

牡羊座是個無所畏懼的星座，他們認為自己足夠努力，並且值得擁有一切美好事物，在工作上同樣如此，即便在主管或同事眼中，牡羊座達不到完美的標準，但牡羊不會氣餒，而是會拚盡全力向所有人證明自己的能力。

▍獅子座

獅子座與生俱來的王者氣息，讓他們無法忍受被人小看的滋味，一旦發現對方表現出愛理不理的態度，就算獅子座原本對他印象不好，也會立刻改變態度，想要征服對方，更希望對方將自己當成無可替代的存在。

▍金牛座

金牛座個性擇善固執，面對感情同樣如此，他們的愛從來不要求回報，只希望能夠遠遠的關注對方即可，對方太過熱情反而會令他們卻步。相反地，如果心儀對象對他們的態度越冷漠，反而會激起金牛座的征服慾，愛得愈加瘋狂。

▍天蠍座

天蠍座是越得不到越執著的星座，同時也是最追求新鮮感的人，他們在一段感情當中不會停留太久，因為天蠍座對情人的態度，完全取決於對方能否擁有神秘感，要是對方在他面前完全坦誠相待，那麼天蠍座很快會對這段戀情失去興趣。

▍射手座

射手座的個性比較反骨，面對追求者的猛烈攻勢，他們只會拚命閃躲，甚至覺得反感，倒是心儀對象對自己的態度越冷漠，越能激起射手座的征服慾，會想方設法吸引對方注意，直到對方將目光放在自己身上，為自己著迷才罷休。