台南43歲楊先生受鼻塞困擾多年，近來出現頭痛、嗅覺降低、鼾聲增加的症狀，同步造成另一半的睡眠不佳，多次使用藥物及鼻噴劑皆無效，就醫檢查發現是肥厚性鼻炎所致，經360度下鼻甲微創螺旋刀手術清除肥大鼻肉組織，過去症狀皆好轉，生活品質大幅改善。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨表示，鼻腔下鼻甲是鼻腔左右各一球型的粉紅色組織，結構分為黏膜呼吸上皮、黏膜固有層及骨頭，其中黏膜固有層包含腺體組織及靜脈竇；通常下鼻甲肥大多為後天刺激造成，如接觸過敏原、PM2.5、香菸等，造成腺體組織及靜脈竇大量增多及增厚。

黃承楨說，一般藥物治療以類固醇噴劑、抗組織胺、血管收縮劑為主，但局部血管收縮劑使用超過3天易造成藥物性鼻炎，不建議長期使用；通常藥物治療效果不好的患者，表示黏膜固有層已經發炎嚴重，造成組織纖維化，此時須以外科方法處理。

360度下鼻甲微創螺旋刀口徑僅2.9mm，與原子筆差不多。（中山附醫提供／潘虹恩台中傳真）

黃承楨指出，傳統常見下鼻甲切除手術傷口大、疼痛感強及術後出血量多，而電波射頻手術會燒灼鼻黏膜組織，會形成術後結痂、黏膜纖維化及術後鼻腔異味，且易復發，因此2者皆較少使用，而360度下鼻甲微創螺旋刀手術，利用僅2.9mm口徑下鼻甲微創刀，能將肥大鼻肉組織精準清除，移除下鼻甲內側最肥厚的靜脈竇，保留呼吸上皮及腺體組織。

黃承楨表示，360度下鼻甲微創螺旋刀手術除可完整保留鼻黏膜及纖毛功能外，術後疼痛感輕微、傷口出血量少、復發機會低，是主流的手術方式，且手術時間僅約30分鐘；目前手術部分為健保給付，但微創刀是一次性耗材，需要自行負擔，金額落在5000至1萬左右。