彰縣府提醒地主與農民遵守三不原則，避免讓不法業者有可乘之機。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

有夠壞！近來有北部不法業者將營建廢棄土方或廢棄物傾倒於彰化縣沿海鄉鎮的廢棄魚池、農地或人煙罕至的偏僻農田，檢警發現不少案件均是土地掮客詐騙地主簽訂合約，大搞回填廢土勾當。彰化縣政府對此提醒地主與農民遵守不輕易出租土地、不違規填土及不貪小便宜等三不原則，避免讓不法業者有可乘之機。

檢警追查外縣市不法業者在彰化縣內傾倒廢土案，發現不少查獲案件中，地主與不法業者訂有合約，因此彰縣府農業處提醒農友切莫相信「仲介人士」的「優良田土，免費幫你填」等話術、騙術，不法業者會將農地挖深，埋入挾帶包含玻璃、塑膠、木料、垃圾、爐渣等廢棄物，或是回填砂石、磚塊、混凝土塊等廢棄土方，導致農地再也無法耕作。

彰縣府表示，1公頃農地1年平均生產近1萬4千767公斤的稻穀可碾製出8千860.2公斤的白米，相當於11.96萬碗白飯，優良農地的流失，除影響糧食安全問題，更可能造成國家安全問題；此外，非法違規填土或回填廢棄物，一經查獲，土地所有權人將面臨刑責與罰款，還要承擔恢復農地原狀的費用，得不償失。

為防止不良土地掮客入侵，彰縣府呼籲農友遵守三不原則，「不輕易出租土地、不違規填土、不貪小便宜（免錢的最貴）」，也請民眾提醒家中長輩千萬不要受騙，以免錢財、土地都留不住，還必須負起相關法律責任。

此外，如有發現不法砂石車業者違規回填土石方到農地，可主動報警處理，也可以撥打全國免付費公害陳情專線0800-066-666舉發，或是撥打彰化縣環保局專線04-7118972、04-7115762檢舉。