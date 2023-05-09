美國陸軍表示，發生在星期六的德州艾倫市大規模槍擊事件，其嫌疑人賈西亞(Mauricio Garcia)確定曾經受過入伍訓，但是他在完成新訓之前就被開除了，他有明顯的白人至上極右翼思想。

任務與目的(task and purpose)報導，美國陸軍發言人表示，賈西亞是在2008年6 月進入部隊，在3個月後就退訓了，沒有授予軍事專業，也沒有資格部署或軍職。事涉隱私，軍方不能提供他被退訓的原因。

雖然發言人沒有說原因，但另一名陸軍官員證實，他是根據2005年版的陸軍條例被勒令離職，也就是開除。該條例規定部隊指揮官有權「因身體或精神狀況將士兵開除。」

《滾石》雜誌( Rolling Stone)週日報導，聯調局已發表對賈西亞的初步調查，他是因為心理問題而遭到軍隊解職。

33歲的賈西亞在購物中心開火，造成8死7傷的慘劇，隨後被警察所擊斃。據媒體報導，槍擊發生時，賈西亞手持 AR-15步槍和手槍，並身穿裝有多個彈匣的戰術背心。

目前警方、聯調局還沒有公開說明賈西亞的槍擊動機，不過兩位不願透露姓名的消息人士表示，賈西亞身上佩戴了一個寫著RWDS的貼章，這可能是「右翼敢死隊」(Right Wing Death Squad)的首字母縮寫，常出現在好幾個美國的極端組織裡，比如驕傲男孩。

另外，賈西亞經常在社交媒體上發布支持極端言論，涉及新納粹主義、白人至上等圖片和文字。