女輔導長「內內」過往與男友在營區「激戰」影片外流，驚動陸軍司令部，而兩人也遭到懲處退伍離營，而她經過沉澱後轉換跑道，加盟全台最大成人平台SWAG，今(9日)接受《中時新聞網》專訪，吐露轉行心聲。

內內受訪時坦言跨行加入SWAG的心聲，「多少會因為影片外流的事情受到影響，想說既然影片都被外流了，不如自己就加入，而我也想以『受害者的身分』去正面應對這些風波，說不定還能因此開創出屬於我的時代。」此外，她也分享了男友以及家人對此事的想法，指出他們並不覺得「展示自己的身體」是一件犯法的事情，並相當尊重自己的選擇。

另外，內內也吐露了當初牽扯「外流片」事件的心聲，認為：「我自己做錯事會負責任，願意去面對它、接受它、承擔它，但對於那些去散播影片的人，也沒必要去向他們低頭。」依然具有自信地在社群上分享生活大小事，且事件爆發後，雖然有不少網友的酸言酸語，但身邊的同袍、朋友都會安慰她、鼓勵她，讓她能夠從事件中走出。

內內也提及自己也因軍校過往的栽培，養成她現在較強的心理素質，因此才能抱持著「為自己負責」的想法，走出外流片的陰霾，「其實我一直很想和大家分享我的心路歷程，因為發生類似事情的人不少，想以此為契機，和大家宣導這件事情。」

最後，內內也向大眾賣個關子，表示：「若有什麼其他的問題或是我的未來計畫，舉凡尺度、姿勢、拍片對象等都在規劃中，會在之後的直播中，一一向觀眾們透露。」

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