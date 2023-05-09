大陸國家副主席韓正作為大陸國家主席習近平特別代表，日前到倫敦出席英王查爾斯三世的加冕典禮。在北京，外交部表示，英方對中方代表團給予高規格接待和周到安排。韓正分別會見英國首相辛偉誠、威廉王子、英國副首相杜永敦等政要。此行是全國兩會後兩國領導人首次面對面交流，中方同英各界深入交談，達成廣泛合作共識，取得預期成果，中方願與英方一道推動雙邊關係持續健康穩定發展。
大陸外交部又表示，雙方交流中，韓正介紹了當前中方經濟形勢和政策走向，強調中英合作擁有巨大潛力，兩國政府應積極回應企業合作願望，為互利合作打造穩定雙邊關係基礎，給予更多政策支持，要求英方為大陸企業赴英投資提供開放、公平、非歧視的營商環境，為大陸留學生和遊客提供安全保障和便利。而英方表達了對英中關係的重視和對高層交往的期待，並指英中在綠色經濟、可持續發展等領域合作前景廣闊，應建立穩定和建設性的雙邊關系，讓大陸企業、遊客和學生感到受歡迎和安全。
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