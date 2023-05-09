前英國首相特拉斯16至20日訪問台灣。她今天發表聲明指出，北京政權的言行日益具侵略性，她十分期待訪台親自展現她與台灣人民同在。她並肯定台灣是自由民主燈塔。

外交部今天宣布特拉斯（Liz Truss）即將訪台，期間將晉見府院高層，並應遠景基金會邀請於17日發表演講。

前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）曾於1992年、1996年兩度訪台，此次特拉斯赴台灣訪問，是睽違27年再度有英國前首相訪問台灣。

特拉斯曾多次提到視柴契爾夫人為榜樣。

除了演說以及與府院高層、部會首長會晤，外交部表示，特拉斯在台期間將參訪文經設施，與政、商、學等各界人士交流。

特拉斯辦公室今天表示，訪台以前，特拉斯15日將在哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）發表演說，闡述她的「經濟北約」（economic NATO）理念。

「經濟北約」是特拉斯在2021年至2022年9月擔任外交大臣期間即提出的構想，核心內涵為聯合理念相近夥伴與國家，確保投資貿易活動有助自由民主在全球擴展、對抗威權政權的經濟脅迫，實務上可以七大工業國集團（G7）為核心。

擔任外相期間，特拉斯去年4月在年度外交政策演說首次提到，英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友夥伴應致力確保台灣具自我防衛能力。隨後她數次公開作類似呼籲，並主張自由民主政體應從俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭汲取教訓，儘早提供台灣必要支援，包括在軍事領域的協助。

英國外交大臣在具指標性的政策演說公開、明確、直接提到台灣，並扣連軍事與經濟安全議題，特拉斯可謂創下先例。

特拉斯在2022年9月至10月擔任首相，在短短不到兩個月任期內，指示修訂可謂政府施政方針的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR），尤其是英中關係相關內容。今年3月發布的新版IR不僅較2021年首次發表的版本更正視中國構成的挑戰，更首次提到台灣。

卸任首相後，特拉斯今年2月曾在對北京強硬的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）論壇發表演說，4月則在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）演講，皆呼籲各界正視中國對自由民主和經濟安全的威脅、強化對台灣的支持。