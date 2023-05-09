近期台北股匯市不同調成常態，台股隨權王台積電上漲，大盤指數終場收15,727.7點，上漲28.13點，成交量2,103.76億元，三大法人買超59.55億元，外資及陸資買超49.18億元。匯市方面，外資雖持續買超台股，但匯市操作偏雙向，觀望稍晚美國消費者物價指數（CPI）數據，新台幣隨外資匯出而走弱，小貶2.9分。

根據央行統計，美元指數反彈升值0.44％、短線有撐，主要亞幣普遍走貶，韓元貶值0.19％、人民幣貶0.15％、新加坡幣貶0.11％、新台幣貶0.09％，而前日匯價重挫的日圓則反彈升值0.17％。

匯銀主管指出，「今日匯市動力還是來自外資」，盤初外資偏向匯入，但接近午盤時外資轉為匯出，主因美國稍後將公布CPI數據，外資開始調節，另一方面進出口商對做，出口商在30.68元價位賣壓出籠，而進口商則在30.65元下方買美元，買賣力道抵銷，終場隨外資匯出力道加大，上午升幅收斂並轉貶。

匯銀主管表示，「最近很膠著，國際匯市、新台幣都一樣」，雖然市場預期美國升息已告終，但對於何時降息仍不明確，美國聯準會（Fed）遲未鬆口，使整體資金流向來回拉扯，匯市觀望氣氛恐要一路蔓延至6月FOMC會議，關注Fed官員談話再進行判斷，預料短線新台幣將在30.5元至30.8元區間震盪。