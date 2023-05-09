達德集團2600萬元綠能行賄案，雲林縣議會議長沈宗隆涉收賄，3月9日遭雲林地檢署聲押，雲林地方法院裁定沈交保後檢方提抗告，台南高分院發回地院更裁，情況逆轉裁定沈收押禁見。由於2個月羈押期將屆，雲林地檢署向地院申請延押，9日地院開延押庭，預計1、2天後宣布裁定結果。

達德集團在雲林開發綠能，傳出雲林縣議長、議員收賄2600萬元，雲林地檢署經長時間蒐證，3月8日搜索達德集團相關幹部、議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥等人住處及服務處，訊後許留賓、黃文祥交保，沈宗隆、王又民等人有羈押必要，向法院聲請羈押，但最後僅達德前執行長潘正綱1人遭收押。

經雲林地檢署抗告，雲林地院3月15日漏夜針對沈宗隆、達德下游包商鍾慶郎重開羈押庭至16日清晨，最後院方認為，檢方對於羈押的必要性有再提出相關事證加以佐證，所以裁定沈、鍾2人羈押，並禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視。

雲林地檢署面對2個月羈押期將屆，本月5日向雲林地院申請延押沈、鍾，檢方表示2人仍有勾串滅證之虞，因此有必要加以延長羈押，9日指派檢察官蒞庭，與當事人律師進行辯論攻防。

雲林地院庭長王子榮指出，針對檢察官聲請對議長沈宗隆涉嫌《貪汙治罪條例》案延長羈押進行訊問，結果並不會在第一時間公布，依司法實務上的處理模式，合議庭會在聽完雙方的理由後再行決定，所以最快在1、2天後才會有決定。