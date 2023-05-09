新冠疫情過去三年較為嚴峻時，曾讓第一線醫護忙翻，中央流行疫情指揮中心因此訂定相關獎勵措施，但胸腔內科醫師蘇一峰日前接獲醫護友人爆料，一個月採檢上百名疑似病患，結果戶頭只領到採檢獎勵金9元，讓他直批「侮辱性極強」。蘇一峰今(9日)又貼出一份衛福部公文截圖，文中明示「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療機構獎勵金申請作業須知5月1日起停止適用」，網友看了氣炸指出貓膩，「重點是之前的也沒拿到呀！」

「潮水退了就知道誰沒穿褲子了！醫護沒褲子穿...」蘇一峰今(9日)在臉書發文附圖指出，醫療照顧COVID正式進入責任制，沒有任何獎勵金了！5月1日開始停止發放獎勵金！只見公文截圖上書「北市衛醫字」，附件則有衛生福利部來函1份，主旨為：轉知「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療機構獎勵金申請作業須知」自112年5月1日起停止適用，請查照。

網友表示「無利可圖了呀」、「所以日本醫院反對日本政府新冠降級，對醫院來說，疫情根本沒有結束，新冠造成的院內感染是非常大的醫療負擔，但是政府只想卸責，資金抽腿」、「醫護自己要團結啊，不要被賣還傻傻幫數錢」、「很怕現在護理人員大崩盤」、「果然是國家級詐騙集團」、「重點是之前的也沒拿到呀！」、「腸病毒還會停課咧」、「病人等死吧，我們老百姓命一條，謝謝民進黨」、「真的沒良心！」