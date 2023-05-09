據日本《讀賣新聞》9日報導，韓國、美國、日本已確定將即刻共享雷達系統，用於探測、追蹤北韓飛彈。據悉，美日韓三國計畫在定於6月初在新加坡召開的三國防長會談上就上述內容達成協議，並儘快地啟用。對此，韓國國防部則澄清說，美日韓三國正就共享飛彈預警信息進行磋商，而非飛彈信息。

《讀賣新聞》報導稱，美日韓三國正在研討經美國印太司令部進入韓軍和駐韓美軍、日本自衛隊和駐日美軍各自使用的雷達等指揮控制系統後，實時共享情報的方案。因為韓日並非同盟關係，軍事系統無法直接互聯，因此雙方選擇了經同盟國美國實現互聯的方式。法律架構依據是2014年簽訂的《美日韓軍情共用協定》（TISA）。TISA採用的方式是，韓國將收集到的朝鮮核導情報轉交給美國國防部，美國國防部經韓國政府批准後轉交給日本防衛省。

韓國國防部發言人全河奎9日上午在記者會上就此表示，美日韓三方正就具體執行方案進行磋商，尚無任何定論。之後，韓國國防部更正發言人的發言稱，三國正就共享飛彈預警信息進行磋商，而非飛彈信息。

韓聯社指出，飛彈信息的覆蓋範圍大於飛彈預警信息。飛彈預警信息只包括飛彈的發射地點、飛行方向和落點，而飛彈信息還包括探測、追蹤和交戰情報。尹錫悅政府成立後，美日韓就實時共享飛彈預警信息達成一致。有觀點據此推測，美日韓或擴大對朝鮮射彈信息的共享範圍。

被問及三國是否研討經美國印太司令部實時共享飛彈信息的方案，全河奎表示，美日韓在4月舉行的美日韓安全會議（DTT）上探討儘可能利用包括美日韓《美日韓軍情共用協定》在內的既有情報體系，以實時共享朝鮮飛彈預警信息。

《讀賣新聞》報導稱：「實時共享朝鮮飛彈情報，將提高日本攔截朝鮮飛彈的能力。」韓軍在地理位置上更靠近朝鮮，因此透過地面預警雷達等可先於日本探測到朝鮮發射的彈道飛彈。部署在東海的日本神盾艦接收到韓軍的初期情報後，追蹤朝鮮飛彈的航跡，準確度有望提升一個量級。

最近，日本暴露出了在朝鮮彈道飛彈初期探測方面的侷限性。4月13日，朝鮮發射新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星18型」時，日本預測出飛彈墜落在北海道的危險性並拉響防空警報，但實際上日方雷達未能成功追蹤到二級和三級分離時，飛彈改變角度後的飛行軌道，最終鬧出烏龍。如果初期追蹤失敗，攔截的準確度勢必會大打折扣。

日本官房長官松野博一9日表示：「在上月美日韓防衛實務人員協商中，就實時共享朝鮮飛彈情報展開了討論」，「但關於具體實行方案尚無定論。」8日，松野博一說，將在沖繩的宮古島等部署愛國者三型防空飛彈（PAC-3）。日媒指出，此舉主要是為因應北韓的長程彈道飛彈。