中醫大新竹附醫慶祝國際護師節，舉辦優良護理師表揚大會，今年一共表揚24名護理師，希望透過優良護理師的分享，繼續傳遞醫療專業和愛的正能量。適逢5月母親節，院長陳自諒特別致贈每名護理師康乃馨，感謝他們犧牲奉獻，堅守崗位，守護鄉親健康，祝福白衣天使國際護師節快樂。

護理部主任張鳳媛分享，在急診室服務的優良護理師關宇廷，因幼時父親罹患肝癌，常陪父親上醫院，感謝醫護同仁的照護，就此立志當護理師。不過身為男性的關宇廷，為完成夢想，當時還經過家庭革命。

關宇廷回憶護理工作中印象較深刻的事件，曾有位80歲的爺爺到院時已經無呼吸心跳，但經過葉克膜搶救，送到加護病房後，最後存活下來，身為主護的他非常開心。在急診當護理師，最大的挑戰是要面對快狠準的病情檢傷研判，充滿挑戰，他期許自己繼續保有熱情和好EQ照顧病患，以身為護理師為榮。

另一名優良護理師是服務病房的陳彥憓，當護理師約3年半時間，最大的成就感來自病患和家屬的感謝。她回憶有個約80歲爺爺，歷經多次化療，出現腹瀉嘔吐等副作用，最後跟她說「想要放棄化療了。」就來道謝道別，陳彥憓給予爺爺大大的擁抱，陪他走過癌末的日子。

陳彥憓印象深刻的還有名約50歲大腸直腸癌男性患者，脾氣並不穩定，但是她好好跟病患溝通，「我是來治療、減緩你的不舒服，我們互相幫忙。」結果，男性病患出院後每一次回診，都會到病房感謝她，讓她覺得這就是身為護理師的價值。

此次中醫大新竹附醫護理部也推薦5名優良護理師接受新竹縣護理師護士公會表揚，分別為專科護理師陳豔晴，許毓珊護理長，羅蕙郡護理師，黃美芳護理師和黎原真小組長。