素有「韓國瑪丹娜」、「韓流女王」之稱的53歲韓星嚴正化(엄정화)，早期以歌手起家，近年則多接演影視作品，在演藝圈擁有一席之地，由她主演的電視劇《車貞淑醫生》熱播中，劇情精彩引發關注，其中卻因誇大病症引發諸多民眾不滿。

《車貞淑醫生》故事講述家庭主婦車貞淑（嚴正化飾演）為家庭付出十多年，照顧先生和婆婆、小孩，每天勞心勞力卻得不到家人尊重，不幸罹患急性肝炎時，家人卻不願意捐肝，選擇放棄她任由自生自滅，命懸一線之際她獲得捐贈，順利活下來，重獲新生後她決定為自己而活，大學就讀醫學系的她決定重新成為醫生，因此重新從基層做起到醫院當起住院醫生。

병원을 배경으로 한 JTBC 드라마 '닥터 차정숙'이 크론병을 지나치게 부정적으로 묘사했다는 논란이 일었습니다.https://t.co/3NWkp5FnBt pic.twitter.com/BicPYUteyg — 연합뉴스 (@yonhaptweet) May 9, 2023

精彩劇情開播就引起觀眾注意，不過第7集中一名病患罹患克隆氏症，病情被女朋友的父母知道後，準岳父岳母批評：「有這麼可怕的病，怎麼能瞞著我們準備結婚呢？」、「這樣會毀了我女兒的一生」、「請放棄和我女兒結婚」，病患也因為多次手術失敗而對生活感到悲觀，準備寫遺書輕生。這橋段引發克隆氏症患者家屬的不滿，認為克隆氏症並不是什麼需要隱瞞的疾病，劇情中誇大了疾病的作用，要求劇組刪除片段並道歉，劇組則回應正在核查爭議中。

韓國廣播通信審議委員會目前收到43起相關投訴，克隆氏症是發炎性腸道疾病，雖是不易痊癒的慢性病，但若積極治療，便可以穩定控制病情，與一般人一樣正常生活。

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