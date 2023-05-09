台灣陶藝獎是台灣最重要的陶藝競賽，其中為表彰致力陶藝文化者設立卓越獎獎項，是陶藝界最高榮譽指標。今年卓越獎花落新竹縣，由崇尚自然生活的陶藝家沈東寧獲得。沈東寧自1991年移居峨眉鄉，潛心投入陶土創作的他，作品結合當地建築及山巒自然景觀，橫跨實用與創作領域，也斬獲國內多項大獎。

沈東寧1980年自新竹師專美術科畢業後，一邊教學，一邊向邱煥堂老師習陶，發現自己喜愛在安靜的環境獨立創作，而後辭去教職全心投入創作，1991年移居新竹縣峨眉，親手打造陶藝工作室，在陶藝界就如同一位隱士般，處寧靜的鄉間而創作不輟。

「創作主要以建築和自然景觀出發。」沈東寧說，深怕吵雜聲及人群，選擇到峨眉鄉居住，當地自然環境，深深影響他的創作，由於居住在山邊，隨時能看見一層層山巒，山這個元素就時常出現在他的作品中。

沈東寧幾乎都是以土坂成形的方法創作，很少使用傳統手拉胚形式創作，幾何造形為作品特色。沈東寧表示，陶土是令人清靜的創作媒材，所以開始嘗試用陶土來做創作，陶土魅力在於它柔軟及可塑性，極具親和力，也可以呈現很堅硬質感，多樣面貌令人著迷。

創作不輟的沈東寧，1986年參加國立台灣歷史博物館「中華民國第1屆陶藝雙年展」，初試啼聲即獲銅牌獎，接著又抱回第2屆金牌獎。在台北縣美展獲陶藝類第1名，受重要藝術機構邀請舉辦數檔個展，其深具特色作品也多受收藏。

文化局指出，今年台灣陶藝獎將在11月於新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，歡迎縣民到場欣賞，同時文化局典藏室也有收藏4件沈東寧作品，未來有機會規畫特展，讓民眾近距離欣賞大師作品。