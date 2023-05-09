在台灣每年約有1萬多台電梯需求，日立永大市占率約在1／3，井手浩二表示，在日立取得永大全數股權後，更能靈活運用日立集團供應鏈全球供貨，且產品線強攻以商辦、豪宅等高端客戶為主的日立電梯，目前日立品牌電梯約占日立永大的營收的17%。

日立永大新梯訂單金額約40億元，雖然房市景氣下滑，連帶使建商推案的新梯需求衰退，不過，商辦市場蓬勃發展、進入興建高峰期，預估高樓層的高速梯需求每年穩定以5%成長。

目前台灣高速梯以三菱、東芝等日系廠為主，日立高速梯在台灣約有15%市占率，日立電梯2019年即曾在廣州商辦大樓以每分鐘1,260公尺創下最快高速梯的世界記錄，從獲得日立原廠認證到上市推出僅短短半年，銷售成績超過預期，獲不少大型建商採用，在世界級大廠品牌與技術的加持下，全力擴展商辦、高端客戶的高速梯市場。

在節能產品上，5年前日立推出「能量回饋器」，主要加裝在自家設備的舊機與新機上，能達到節能效率30%，由於目前許多開發案有綠建築標章的申請需求，因此加裝「能量回饋器」，也讓這項設備的需求於近年顯著成長。能量回饋器主要收集電梯啟動時多餘的動能，將該動能轉換成電能回饋至大樓，作用於燈光、冷氣等應用。

對於永大前董事長許作名結合寶佳集團創辦電梯新品牌「永佳捷」，以平價策略積極搶市，井手浩二指出，寶佳仍是好夥伴並沒有改變，也尊重自由市場的競爭。