股神巴菲特儘管對比亞迪讚不絕口，但仍悄悄拋售比亞迪H股，持股比重降至10%以下，套現4.6億港幣（約台幣18億元），這是股神第11次砍比亞迪股票。陸媒報導，業內人士指出，比亞迪留不住巴菲特的心，背後可能有兩大原因，一是大陸電動車陷入價格戰，獲利難提升；再者，比亞迪業績能否持續成長，令外界質疑。

巴菲特旗下的波克夏公司5月2日再度減持比亞迪H股196.1萬股，減持均價每股235.64港幣，總價值約4.62億港幣。

港交所官網公布數據顯示，波克夏持股比亞迪14年，但從2022年8月24日首次減持比亞迪H股以來，短短8個月多時間，已經連續11次賣股，持股比重自19.92%降至如今的9.87%。

巴菲特6日在波克夏股東年度大會上盛讚台積電是世上管理最好、最重要的公司之一，但出脫台積電是因為不喜歡公司「地點」，凸顯地緣政治考量，這番說法讓外懷疑賣掉比亞迪是否也是相同理由，因為去年8月共軍展開「鎖台」軍演，巴菲特在當月首度減持比亞迪持股。

第一財經報導，比亞迪第一季營收年增79.83%至1201.73億人民幣（下同）， 淨利潤41.3億元、年增410.89%，毛利率為17.86%、年增5.46%，但較去（2022）年第四季的19%，下滑超過一個百分點。

據了解，2023年1月初，特斯拉降價全面掀起汽車業價格戰，各大車企為保證一季度銷量使出渾身解數，比亞迪部分產品也跟進擴大殺價搶市場占有率，讓市場擔憂毛利率恐進一步惡化。

專家分析，汽車產業是具有高度競爭、產品週期性的產業，一旦競爭進入最激烈的階段，產業估值與過去相比可能向下調整，投資獲利難度大增。

此外，大陸電動車目前滲透率大約30%，部分城市更高達50%，這是美國的好幾倍，政策支持及資本的湧入，已經透支市場正常競爭所能達到的平衡，最樂觀假設下也看不到獲利持續擴張。