直播天王連千毅原本身邊除了有「日文女神」長瀨昆妮跟辣妹當助手以外，另有｢真人娜美」老婆石帕玉跟兩名可愛兒子相伴，沒想到去年8月跟老婆因一雙黑絲襪鬧婚變，又因販賣爭議NFT商品，被控涉嫌詐騙、洗錢，好在最後挺過風波，最近他PO出忙完工作後，幫忙處理家務的照片，愛家之舉無不讓眾人讚翻。

連千毅9日在社群平台透露目前他到外地談生意，忙了3天才結束。一到家，他趕緊把握跟家人的相處時光，除了跟兒子一起洗澡、洗幼稚園的三色碗，連同一到六樓的玻璃擦拭動作均親力親為，到這邊已花費3個多鐘頭。沒想到，還得替老婆按摩、吹頭髮，等於把大半的休息時間都奉獻給家人，非常辛苦。

最後連千毅好不容易才閒下來，並分享一張紋滿刺青的自拍照，忍不住大呼：「全天下的爸爸就是累」，一字一句感受得出為人父親的辛勞。貼文曝光後，網友們留言讚翻：「母親節帥成這樣」、「全台爸爸對三色碗不陌生哈哈哈」、「連董浪子一條，現在當妻奴兒奴了，有家庭，連董更Man霸氣」、「幸福啊！」

身為寵妻魔人的連千毅曾為老婆砸8千萬購買豪宅，還送百萬賓士車當作生日禮物，未料去年8月兩人因一雙黑絲襪隔空互嗆，一度傳出離婚，後來連千毅宣稱兩人重修舊好，偶爾會在社群同框放閃，卻不時被網友質疑拿舊照來PO，這次PO文便同樣被網友質疑「真的嗎？」他便立刻回覆：「對的。」