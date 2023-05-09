桃園市永平工商今日邀請獲米其林二星的LOGY主廚田原諒悟到校對餐飲科三年級即將畢業的學生進行演講。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

繼前2次瑞士餐飲學院跨海到校實作教學，桃園市永平工商今再度邀請國際米其林主廚到校進行講座，以「廚藝之路上的熱情」為題，在台開店不到2年就擠進亞洲前50大，獲米其林二星的LOGY主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）到校對餐飲科三年級即將畢業的學生演講。

永平工商表示，田原諒悟從他的故鄉，富含新鮮食材的自然生態北海道開始講起，經歷高中畢業一無所成的低潮，到現在眾所矚目的米其林二星主廚，這一路走來，貫穿他中心思想的就是「決心」2字並持之以恆。

笑容可掬的田原諒悟對自我要求非常高，和一般人上班8小時相比，他一天工作14小時，為的就是要在廚藝上更精進與突破，給客人不一樣的感官享受，接下來田原諒悟將朝米其林三星繼續前進。

對於即將畢業，還沒有人生目標的同學，田原諒悟提供一個小妙招讓學生練習，他告訴學生每年自己訂定30個目標，如每天學英文2小時、存3000元等，目標大小不拘，為的就是讓自己有達到目標的成就感，今年沒達成的目標就併入下一年度30個目標裡，幾年之後一定會有不少的收穫。

永平工商校長胡劍峯表示，感謝米其林主廚田原諒悟到校分享從事餐飲的心路歷程，給予本校即將畢業的餐飲科學生是一個很棒的鼓勵，對於目標明確的學生能更強化內在的決心，對於還在摸索的學生則給予一盞明燈，讓學生能有跡可循，學生未來發展無限，希望未來每位餐飲科學生可以在業界占有一席之位。