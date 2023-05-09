中市某大樓社區女住戶去年7月底凌晨被浴室異聲吵醒，摸黑查看竟遭1男毆打、抓頭撞牆，上下其手猥褻欲強制性交，女被打到滿頭鮮血仍全力回擊，猛踹捏他下體、打電話報警，叫10歲兒快通知管理室，稚子卻說：「妳抓的就是管理員」，女驚恐緊抓他不放扭送警。一審依侵入住宅強制性交未遂罪判4年6月，二審判決駁回，可上訴。

夜間保全管理員吳男去年7月31日凌晨4時許，喝酒後攀爬大樓圍牆、屋簷，從浴室窗戶爬進女住戶家，「碰」一聲吵醒女住戶，她驚醒查看，吳衝出來摀住她嘴，女反抗扭打，吳抓她頭猛撞牆、地板，撞到倒地即上下其手猥褻，要脫她衣強制性交，女住戶全力反擊，猛踢、捏他下體，反折手指抓到登徒子。

女住戶見兒子驚醒走出房間，要他趕快叫管理室報警，家裡進壞人了，豈料，稚子睡眼惺忪說：「妳抓的就是管理員」，女錯愕緊抓住吳不放，以手機緊急電話報警，緊拉他到社區1樓大廳，扭送警察後，她即虛脫送醫。

警方在女住戶房間查扣吳男遺留的口罩。吳辯稱，看到可疑之人，才闖進屋察看，屋內昏暗，誤認女住戶是可疑人士而發生扭打，他承認傷害及侵入住宅，但否認強制性交未遂或強制猥褻。

另名管理員證稱，凌晨5時許有住戶打對講機來說，社區有人喊救命，他跑到2樓發現女住戶癱坐在地，滿臉是血、驚慌語無倫次。

法官認定，吳男若發現有可疑人士入侵，應通知住戶、查看監視器追查，加強巡視，竟悖於常情攀爬進住戶家，不可採信；女住戶恐慌、血流滿面，足以證明她奮力抵抗，吳強制性交才未得逞。

法官認為，吳男身為社區保全人員應守衛社區安全，讓住戶安居，竟侵入住宅欲對女住戶強制性交、還暴力毆打，破壞住戶對保全人員的信賴，且否認強制性交未遂，未見悔意，依侵入住宅強制性交未遂罪判刑4年6月。

吳男不服上訴，二審法官認為原審認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，判決駁回。

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