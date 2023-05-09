因應鉅額虧損時，多數公司為健全財務，必會先減資再辦理增資。新安東京海上產險表示，為加速第四次增資作業，使下一期公布的RBC(資本適足率)能趕在6月底前拉升到200％以上，並讓增資後股本仍在額定資本額200億元上限內，同時迅速彌補前期的虧損，該公司董事會提前於3月底通過減資99.99％，讓股本剩3,000元，該公司董事會隨即已通過再辦理120億元現金增資案。

截至目前為止，新安東京海上產險累計已經辦理四次現金增資，前三次累計近280億元（279.99億元），四月底董事會已通過第四次現金增資案，金額是120億元。

新安東京海上產險表示，該公司經過一系列減、增資作業後，6月底股本不僅將符合額定資本額要求，屆時RBC也將恢復到法定資本適足的水準，預計第四次增資一定也會在6月底完成增資繳款，增資到位前所有業務營運及服務不受任何影響，屆時即會徹底擺脫防疫險陰霾，邁向穩健成長的常軌道上。