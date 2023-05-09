李翊君今為演唱會彩排練團。（寬宏藝術提供）

李翊君今為演唱會彩排練團。（寬宏藝術提供）

李翊君將於5月19日、20日在台北國際會議中心舉辦「李翊君2023＜三五好友＞演唱會」，今彩排練團，李翊君說，這次演唱會的歌曲豐富，勁歌熱舞不能少，她笑說：「最近JISOO的歌很多人在cover，但我到現在都還學不會，我大概跳了500遍，所以這件事情是比唱歌還需要更努力的。」

她笑說，跳舞這件事是一個罩門，很困難，女兒看了都會在旁邊笑她，她也坦言距離演出倒數10天，心情進入緊張階段，又開始睡不著覺，會怕忘詞、怕忘記舞步。

她跟老公女兒自主隔離，「很久沒跟老公說話了，因為都在拍戲，所以他其實也不知道我演唱會進度怎麼樣，女兒最近流感，盡量不要太接近怕傳染，在同一個家都還用line聊天。」不過，她甜蜜地說，演唱會老公和女兒都會來，每次老公都像總招待。

而李翊君第一次登台是演出《蘇三起解》，這次也會把傳統戲曲搬到演唱會上，情商國光劇團一起參與演出，所以這次演唱會會特別不一樣！她說，「我最近也出了新單曲《蘇三起解》，把京劇和流行樂結合在一起，一直很想做這個結合，這個東西是我的夢想，也希望在演唱會有很豐富的畫面呈現。」李翊君演唱會購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）及全國萊爾富、OK便利超商。