報稅季來臨，不少民眾都希望能找到節稅的方法。一名網友抱怨，他出錢出力照顧雙親，弟弟完全沒有提供協助，還為了節稅偷偷申報扶養爸媽，直說：「爸媽大家的，本來就輪流報」，讓他氣得火冒三丈。貼文一出，引發熱烈討論，有網友就指出，其實兩方都可以申報扶養，國稅局會依照扶養事實，通知其中一方補稅。

原PO在《匿名公社》發文表示，長期以來都是由他負責家裡的大小開銷，爸媽的健保、國民年金也是他在繳納，兩老生病時，他更毫無怨言地獨自照顧、接送看診：「爸媽一直都是我在報稅、我照顧的」。

沒想到，近期報稅時，和妻小住在外面的弟弟竟然偷偷申報扶養爸媽，想要藉此減少稅金。被原PO抓包後，弟弟稱今年要繳很多稅，且原PO已經申報扶養爸媽多年，「爸媽大家的，本來就輪流報」，原PO氣得反嗆：「什麼叫做爸媽大家的本來就輪流報，照他的說法怎麼不回來輪流顧？」認為弟弟完全沒有付出家裡半毛錢，更沒有盡到照顧雙親的責任。

貼文曝光後，一票網友看了直搖頭，留言大嘆：「報稅季節搶當孝子最多了」、「至少要知會一聲」、「人性是無法考驗的！連招呼都不打就做了！之後還有什麼做不出來」、「以後就把爸媽的各項繳費單寄給你弟啦」。另外也有人指出，其實原PO可以照常申報扶養親屬，其中一名申報者會收到補稅通知。

國稅局指出，申報順序並非判定扶養人的首要標準。第一要件為「法定扶養義務」，也就是扶養義務者有先後順位之分，必須證明前面順位人無謀生能力，或是無法顧及自己的生活，才能由下一順位者申報扶養；再者，共同生活及實際照顧事實為國稅局最後認定要件，申報人須檢附資料，證明個人和扶養親屬有共同生活、照顧其起居，並支應日常所需的費用，若未符合上述要件，國稅局將剔除扶養親屬的免稅額與扣除額。