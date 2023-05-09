高晶萍指出，現行法規只有針對負責人「操縱股價、內線交易、期貨詐欺」投保中心可以提起代表訴訟、解任訴訟，此次修法新增納入「公司董事或監察人從事財務報告或公開說明書不實等證券詐欺、非常規交易、侵占、背信」等不法行為，亦不適合擔任董事、監察人職務，有予以解任的必要，明文列舉為投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。

高晶萍指出，過去許多案件投保中心難取得勝訴，因為這些負責人若在A公司發生財報不實、跳槽到B公司後，法院會認為，由於投信中心是以執行業務對公司產生重大損害要求解任，但負責人已不是在A公司，無法適用於B公司職務解任，即造成跨公司解任困難，修法後將可讓更明確。

她解釋，所謂「非常規交易」是指掏空背信，例如「高價買低價賣利益輸送」、操縱股價則是在交易市場的操縱。

高晶萍指出，過去投保中心代位求償最多的案件以「財報不實」案件最多，此次修法後，可進行跨公司解任，且事發十年內都可提請訴訟。

此次修法也放寬投保中心執行業務的支出及費用之限制，增列將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數的合計，一併作為保護機構的經費來源，以因應保護機構未來業務發展所需經費。

高晶萍指出，由於投保中心近年在商業法院的訴訴多、案件量激增，聘任人員薪水太低留不住人才因此有進行調薪，費用支出變多，需要多一點收入來源，因此放寬。

此次也修正第32條，判決結果通知投資人方式，如全案勝訴或全案上訴時，以公告方式替代書面通知；不提起上訴時，投保中心則須於收受判決書正本後7日內以書面通知，兼顧授權人權益之保障。

為期明確，明定本法本次修正施行前，保護機構所提已繫屬尚未終結之代表訴訟及裁判解任訴訟事件，適用修正施行後之規定。

高晶萍表示，此次預告30日後還須送行政院審議，並提立法院審查。