營運表現耀眼的亨泰光，4月營收創佳績，除了台灣地區年成長約13%外，中國大陸也在訂單需求明顯回溫中，交出年增12%成績。由於近視防控產品為剛性需求，預估今年角膜塑型鏡(OK鏡)銷售可望維持穩健的成長動能。

亨泰光表示，第一季稅後淨利5344萬元，年減36%，主要是今年開始提列新產線折舊及新增S.T.O.P. 多國多中心近視防控軟式隱形眼鏡臨床試驗研發支出，導致單季營業費用率較去年增加9個百分點，其中研發費用更去年同期增加71%。

亨泰光發展近五年的時空位移近視防控光學設計Spatio-Temporal-Optical-Phase(S.T.O.P.)的日拋軟式隱形眼鏡，近期啟動多國多中心臨床試驗計畫，同時在中國大陸、西班牙、印度、台灣等地收案，預計三至五年後拓展至全球近視防控市場。

此外，子公司杭州博士頓已展開自製OK鏡取證作業，並已布局中階及高階輸入產品，搭配在地生產的OK鏡，期望配合內地衛生政策提升OK鏡整體市占率，預估明年上半年有機會取得OK鏡產品註冊證並規劃販售。

亨泰光表示，該公司也運用波長管理技術，開發各式功能型軟式隱形眼鏡，提供一般民眾在日拋軟式隱形眼鏡上有抗藍光、抗UV、抗疲勞、高清及運動用等更多選擇，有效提升使用者的視覺效能。