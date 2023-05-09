和勤隨著汽車零件3月份恢復正常出貨，單月營收已回到2億元以上水準，今年營收可望逐季攀升，在營收規模增長及產品組合改善下，預期獲利表現也將回升，全年獲利成長仍可期。

和勤表示，大陸車市降價促銷壓力仍未解，原有客戶訂單尚未回到過去水準，不過，新客戶與新訂單適時補上缺口，今年前四月的汽車零件業務已逼近去年同期。不僅新訂單持續增量，下半年美系電動車大廠新車款多項零件也將開始出貨；此外，和勤與大陸品牌廠合作開發的新能源車發動機定子、轉子零件也有機會在下半年出貨，全年汽車零件仍以成長為目標。

自去年下半年起，和勤汽車、硬碟零件兩大業務的出貨量，持續受到大陸封控、全球電子產業去化庫存衝擊，影響營收與毛利率表現。在大陸全面解封後，汽車零件恢復正常出貨，硬碟零件也逐漸回溫，今年前四月的單月營收逐月走升，預期第一季將為營運谷底。

和勤表示，隨著重卡零件、工業器械液壓泵零件、韓系車用零件等新訂單貢獻，以及硬碟零件回流，高毛利產品比重拉高，產品組合改善，有利第二季後的獲利表現，業績可望逐季推升。